. Lo sapeva già dal termine della scorsa stagione,dopo l'incontro in Toscana con Cristianoe Giovanni. E quando è arrivato alla Continassa per l'inizio di questa anomala stagione, ai tifosi presenti al J Medical, nonostante tutto.perché il rischio di restare fuori rosa per tutta la sua ultima stagione è concreto e non è un bluff, il che significherebbe chiudere nel peggiore dei modi l'avventura in bianconero così come la carriera, rinunciando inesorabilmente anche all'Europeo.nteressamenti concreti, respinti al mittente senza troppi ragionamenti almeno per ora. Mentre ad Alessandro Lucci è stato chiesto di cercare e prendere in considerazione solo proposte all'altezza del suo status,, come svelato sul fronte biancoceleste proprio da Claudio Lotito negli scorsi giorni. E ora? Ora il mercato è lungo, di tempo per una nuova soluzione ce n'è ancora.Intanto arrivano le parole proprio del suo agente Lucci all'Ansa, nel tentativo di fare chiarezza almeno dal proprio punto di vista. Che provano a fare ordine su alcuni rumors di mercato, ma di fatto confermano l'attuale situazione: “Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci, ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all'interno di un gruppo così importante. È un calciatore di livello mondiale, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve. Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all'altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti”.