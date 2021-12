. Il pasticcio della Uefa ha lasciato con l'amaro in bocca l', che dopo aver pescato l'Ajax al primo giro si è ritrovata ilcome rivale, ma tra le più indispettite c'è sicuramente il, il cui ottavo di finale era stato sorteggiato prima del caos sull'urna del Villarreal: Benfica trasformato nel, la peggior squadra possibile nel pool delle non teste di serie.. Lamentele immediate da parte delle merengues, accuse dai media spagnoli ("VergUefa") e iniziali ipotesi di ricorso, poi la testa al doppio confronto (andata a Parigi, ritorno in Spagna) che mette sul piatto tanti spunti di interesse, con passato e futuro che si intrecciano.- Sarà infatti l'occasione di vedere qualcosa che mai si sarebbe potuto ipotizzare:. Un binomio che sembrava inscindibile, impossibile pensare di vederli l'uno contro l'altro. Era impensabile anche per lo stesso difensore, che non più tardi di due anni fa dichiarava sicuro: "L'ho detto anche al presidente,". Parole che si ritorcono dietro come un boomerang e che dopo il sorteggio sono diventate virali sui social dei tifosi madridisti. Affrontare il passato è ora il prossimo obiettivo, anche per mettersi alle spalle un avvio di stagione assolutamente da dimenticare:- Il passato rappresentato dall'ex capitano Sergio Ramos e dal rivale di tante battaglie, Lionel Messi, che si scontra con il futuro di, ancora tutto da scrivere ma mai come in occasione di questa partita così sotto la lente di ingrandimento. Il rinnovo con il PSG non arriva e non è mistero che nei pensieri dell'attaccante e dei blancos ci sia un matrimonio alla scadenza del contratto, al termine della stagione.: d'altronde, senza rinnovo, a gennaio il francese potrebbe già firmare un pre-accordo con un nuovo club, da depositare poi a febbraio alla chiusura del mercato. Scenario che Leonardo e la proprietà qatariota stanno cercando di scongiurare in ogni modo, ma il tempo scorre e come ormai è diventato di moda in Spagna: '', è conto alla rovescia.C'è poi un'altra incognita che aleggia su questa partita:domina la Ligue 1 e incassa la fiducia a parole del club, ma il secondo posto alle spalle del City nei gironi di Champions e alcune gestioni interne allo spogliatoio (il dualismo Navas-Donnarumma, il rendimento a singhiozzo di Messi e il centrocampo su tutti) lasciano ancora qualche perplessità in seno alla proprietà. Per questo, per la prossima stagione ma anche per un clamoroso subentro in corsa. Magari a gennaio, proprio prima degli ottavi per mettere di fronte al Real un altro pezzo della sua storia. Superlega, mercato passato e futuro: tutto si intreccia in una sfida che promette spettacolo, dentro e fuori dal campo.@Albri_Fede90