Non solo il calciomercato: in questi giorni anche ilentra nel vivo in tutta Italia. Completa, sempre aggiornata, divisa ruolo per ruolo e fascia per fascia: ecco la nostra, lo strumento per prepararsi al meglio per il prossimo fantacalcio. Dai portieri agli attaccanti, tutti i consigli su chi prendere e chi evitare. Trovate i giocatori in ordine di valore e di possibile prezzo all'asta, fino a quelli da non comprare. La guida è quotidianamente aggiornata live in base ai movimenti di mercato e agli infortuni, anche con le indicazioni che arrivano dai campi e dalle partite. Nel menu sul sito e sull'app è presente sempre la sezione Guida all'Asta.– Szczesny (Perin)Con la partenza di Alisson, èil miglior portiere del fantacalcio e quasi sicuramente anche il più costoso all’asta. È da prendere, però, insieme a, il prezzo della coppia sale ulteriormente. Come l’anno scorso, Allegri farà girare i portieri. Per prenderli entrambi, andranno via almeno 40 milioni su 500.