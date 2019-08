La Guida all'Asta per il fantacalcio 2019-2020 di SOS Fanta è arrivata. La guida non è cambiata rispetto agli ultimi anni, sarà sempre aggiornata fino a inizio settembre. Tra infortuni e mercato, ci saranno tutte le novità live. Per non perdervi nessun aggiornamento e rimanere sempre in linea con quello che sta succedendo in vista dell'asta. Dai top a quelli da evitare, divisi ruolo per ruolo: troverete tutti i giocatori e la loro gestione al fantacalcio.



PORTIERI



TOP - Handanovic, Szczesny



Sono i due portieri più costosi, con un budget 500 si può spendere intorno ai 35/40 per prenderli, in alcune leghe i portieri sono pagati anche di più (se c'è il bonus imbattibilità). Handanovic è stato il portiere con più clean sheet della scorsa stagione, da anni una sicurezza. Quest’anno trova Conte, un allenatore che cura molto la difesa e gioca con tre centrali. Szczesny invece passa da Allegri a Sarri, ma la Juve rimane sempre la rosa più forte. Da prendere insieme a Buffon.

