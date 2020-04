L'attaccante della Sampdoria Antonino La Gumina ha vissuto una situazione surreale: bloccato a Genova in isolamento, positivo al Coronavirus, il giocatore blucerchiato ha sconfitto la malattia cimentandosi in una vera e propria corsa contro il tempo. L'ex Empoli infatti era atteso da un appuntamento imperdibile a Palermo, il parto della compagna.



Secondo legge, il giocatore però avrebbe dovuto sottoporsi ad una nuova quarantena una volta arrivato in Sicilia, vanificando gli sforzi fatti per assistere al lieto evento. Inoltre, al rientro a Genova avrebbe dovuto sottostare ad un nuovo periodo di isolamento, evitando i test medici e la ripresa. La situazione, scrive Il Secolo XIX, è stata risolta dalla Samp: dopo un lungo braccio di ferro con Carabinieri e Asl, da Corte Lambruschini sono riusciti a convincere le autorità che il doppio tampone negativo già effettuato nei confronti di La Gumina per certificare la sua guarigione fosse sufficiente per farlo spostare da Genova a Palermo e viceversa senza quarantena.



La Gumina ha così potuto abbracciare la figlia Sophie-Grace, e tra poco rientrerà a Genova per i test pre allenamento, in programma a fine aprile. Il caso potrebbe fare 'giurisprudenza', dal momento che era una tematica non ancora affrontata.