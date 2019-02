La missione ad Amsterdam ha avuto il suo peso. Una mossa utile per verificare i progressi di persona ma anche strategica come segnale di presenza, questo si è portato dietro il blitz di Fabio Paratici per seguire Matthijs de Ligt nella sfida contro il Real Madrid. Il viaggio del ds della Juventus è stato molto gradito dal difensore classe '99 come dal suo entourage con cui il feeling esiste da più di un anno, quando lo stesso Paratici invitò in gran segreto de Ligt a visitare le strutture della Continassa dopo Italia-Olanda a Torino. Il ragazzo ha ammesso in modo impacciato di non sapere della presenza del ds della Juve; in realtà era stato allertato e ha apprezzato, così come gli viene puntualmente riferito delle chiamate continue del presidente del Barcellona, Josep Bartomeu. E non solo...



CONTRATTO E RICHIESTE - Mino Raiola da tempo assiste de Ligt personalmente: ne ha parlato con quasi tutti i top club europei, sa che la Juventus farà sul serio a giugno per ringiovanire il pacchetto difensivo, ma mantiene il filo diretto con il Barça e con due top club inglesi perché il mercato della Premier a giugno vedrà arrivare almeno due difensori centrali di altissimo livello. De Ligt è considerato da tutti uno dei migliori se non il miglior giovane nel suo ruolo a livello internazionale, Paratici lo sa bene e per questo ha avuto contatti anche nelle ore della missione olandese con l'entourage di Matthijs: la richiesta da 6/7 milioni all'anno non spaventa la Juve, pronta ad arrivare a poco meno di quelle cifre per il difensore promettendogli un contratto monstre per l'età che ha. NIENTE ASTE - Ma Paratici non vuole partecipare ad aste: il messaggio è arrivato forte e chiaro a Raiola, niente giochi al rialzo sul prezzo definitivo con l'Ajax che sta ascoltando tutti i club. I bianconeri sono pronti ad andare dritti su de Ligt accontentando il ragazzo e il suo agente, la pretesa è di non entrare in un meccanismo di rilanci che può far esplodere un costo del cartellino già molto alto. La sensazione bianconera è proprio che gli olandesi possano cercare di tenere la strada aperta più a lungo possibile per favorire inserimenti e nuove offerte, Barcellona ma non solo, occhio alle sorprese. La Juventus è convintissima, il Barça non ha ancora parlato con l'Ajax e in Premier i colossi si stanno per attivare. Perché sarà indubbiamente anche l'estate di de Ligt.