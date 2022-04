Ha segnato con l'Italia Under 21 durante l'ultima sosta per le nazionali, è uno dei migliori giovani di tutta la Serie A per rendimento ed è pronto a compiere il grande salto. Nicolò Rovella la prossima estate lascerà il Genoa per trasferirsi alla Juventus, che quasi un anno e mezzo fa, nel gennaio 2021, lo acquistò dai rossoblù per una valutazione totale che può raggiungere i 38 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il suo futuro, però, sarà a Torino? Dalle parti della Continassa stanno valutando attentamente quale sia la miglior mossa da fare per il futuro del classe 2001 di Segrate, per cui non mancano gli estimatori...



IDEA LAZIO - La Lazio, infatti, sta seguendo con continuità il giocatore e sta valutando l'ipotesi di presentare un offerta per lui la prossima estate. La Juve è intenzionata ad aggregare Rovella alla rosa che prenderà parte al ritiro, per permettere a Massimiliano Allegri di valutarlo e scegliere se sia già pronto per far parte in pianta stabile della squadra in vista del prossimo anno o meno. Sarri, da parte sua, lo stima parecchio e lo vede come possibile regista davanti alla difesa nel suo 4-3-3. Tra un paio di mesi sarà il momento delle scelte.