La Juventus guarda con sempre maggior interesse al mercato inglese e punta a stabilire rapporti di alleanza che possano portare frutti in futuro per il mercato e per lo scouting, sia per la prima squadra che, soprattutto, per la Next Gen.



In questo senso, dall'Inghilterra arriva una notizia interessante per i colori bianconeri. Intervistato dal Yorkshirepost.co.uk, il vicepresidente dell'Hull City, Tan Kesler, si sofferma sull'alleanza di mercato con la Juve, che potrebbe nel breve periodo portare a qualche collaborazione tra i due club.



"Andremo ancora a incontrare la Juventus perché ha dei giocatori molto interessanti", queste le parole di Kesler, che punta a qualche buon rinforzo per il suo club, che milita in Championship, la Serie B inglese.



L'articolo dello Yorkshirepost riferisce che si sono tenuti incontri con la Juventus e altri sono in programma, con l'Hull City interessato ad avere in prestito qualche talento proveniente da Vinovo.



Il vicepresidente Tan Kesler ha fiducia anche per gli accordi raggiunti con Aston Villa, Manchester City e Liverpool, e sulla Juventus dice: "Andremo ancora a incontrare la Juventus perché ha dei giocatori molto interessanti. Ci hanno fatto fare un tour esclusivo per osservare giocatori da sviluppare in futuro. E' un reclutamento molto approfondito".