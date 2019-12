Finora ha deluso Adrien Rabiot, arrivato a parametro zero dal PSG in estate. Ma anche - e forse ancora di più - Aaron Ramsey. Perché le aspettative erano alte, decisamente più per il gallese che per il francese, reduce da un lungo periodo di inattività all’ombra della Tour Eiffel. In questa prima parte di stagione, Ramsey ha totalizzato solo due gol in tredici presenze tra Serie A (8), Champions League (4) e Supercoppa Italiana. Ha giocato poco, solo 509 minuti, partendo titolare solo cinque volte. I problemi fisici hanno sicuramente condizionato il suo rendimento sin qui, ma è innegabile che la Juve si aspettasse di più dal centrocampista gallese classe 1990. All’Arsenal aveva cucito addosso il ruolo da dodicesimo uomo con cui aveva fatto spesso e volentieri la differenza, subentrando a gara in corso per spaccare le partite. Ramsey però non ha avuto l’impatto sperato e ora Sarri stesso pensa di cambiare per provare ad agevolare anche lui.









IL RILANCIO - Ha caratteristiche uniche per il centrocampo della Juve, ma da trequartista non è riuscito a incidere quando è stato schierato a gara in corso nelle ultime uscite (Torino, Atalanta, Sassuolo, Sampdoria e Lazio, in Supercoppa Italiana). Sarri si aspettava un impatto diverso proprio nel match perso per 3-1 contro i biancocelsti, ma Ramsey non è riuscito a far svoltare i bianconeri, anzi. E adesso? Sarri si aspetta una svolta da parte del gallese, perché il vero Ramsey con la maglia della Juve non si è ancora mai visto. Per questo può finire nel laboratorio bianconero di Sarri durante questa sosta natalizia. Il gallese, infatti, sarà chiamato ad adattarsi più spesso da mezzala oltre che da trequartista visti l’infortunio di Khedira e la lunga squalifica di Bentancur. L’allenatore della Juve vuole lavorarci sin da subito, per abbassarlo in mediana, senza però rinunciare ai suoi inserimenti senza palla. La speranza è di vedere finalmente il vero Ramsey. Infortuni permettendo, perché fin qui è già stato costretto a fermarsi due volte (problema agli adduttori e sovraccarico muscolare).