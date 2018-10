Parola d'ordine in casa, attesa: per il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali, per vedere come Cristiano Ronaldo risponderà sul campo alle vicende extra-calcistiche. Attesa e rientri, uno in particolare ha catturato le attenzioni del mondo bianconero:- La Joya non ha brillato nell'amichevole di lusso tra Argentina e Brasile, ma soprattutto ha preoccupato i tifosi al momento dell'uscita dal campo:e smorfia dolorante. Se da Torino filtra fiducia sul fatto che si tratti di una semplice conclusione che dovrebbe convincere Allegri a rinunciare a Dybala contro il Genoa preservandolo per il Manchester United, si attende il rientro in Italia dell'attaccante e gliai quali sarà sottoposto per stabilire con esattezza l'entità del problema e fugare ogni timore di guai peggiori.- Per un Dybala da valutare, c'è un ritorno assicurato: quello di, al rientro dopo la squalifica di quattro giornate (per lo sputo a Di Francesco al termine della sfida con il Sassuolo) e il doppio infortunio (distorsione alla caviglia e lesione all'adduttore della coscia destra). Il brasiliano, luci e ombre in avvio di stagione, lavora in gruppo e ha dato buoni segnali soprattutto nell'amichevole odierna contro il Chieri, nella quale Allegri lo ha schierato titolare nel tridente con Mandzukic e CR7, dunque: difficile che il tecnico possa impiegarlo dal primo minuto con i rossoblù, al momento resta favoritocon l'ex Bayern che potrebbe subentrare a partita in corso per mettere nelle gambe minuti preziosi in vista del big match di Champions con lo United. La Juve aspetta Dybala, intanto ritrova Douglas Costa: il brasiliano è pronto a tornare.@Albri_Fede90