La Premier League chiude oggi i suoi battenti, almeno dal punto di vista delle operazioni in entrata e tante società di Serie A stanno aspettando, in trepidazione, che il campionato più ricco del mondo immetta liquidità nel nostro mercato. ​È a tutti gli effetti un'ultima chiamata e fra i club più in attesa in Italia c'è sicuramente la Juventus resta alla finestra aspettando di capire se e come potrà sviluppare il proprio mercato in entrata a partire dalle possibili cessioni che si chiuderanno oggi.



IL CASO DYBALA - Il caso più eclatante è ovviamente quello relativo a Paulo Dybala. L'attaccante argentino dopo aver rifiutato il Manchester United è a un passo dal dire no anche al Tottenham che però, dopo aver perso l'obiettivo Coutinho, oggi potrebbe rilanciare nei contatti per la Joya. Da lui il club bianconero spera di incassare almeno 80 milioni.



MANDZUKIC E MATUIDI - Sempre i Red Devils stanno guardando ancora in casa Juventus, nonostante il club bianconero non stia più sognando quel Romelu Lukaku arrivato a Milano sponda Inter. Oggi saranno approfonditi nuovi contatti per Mario Mandzukic, ma non è escluso che il vecchio amore per Blaise Matuidi si possa riaccendere in una trattativa lampo.



KHEDIRA E RUGANI - Un altro asse caldo è invece quello che collega Wolverhampton, Juventus e Arsenal. Entrambi i club inglesi hanno messo nel mirino sia il centrocampista tedesco Sami Khedira che il difensore italiano Daniele Rugani. Entrambi preferiscono i Gunners, ma dall'Arsenal non stanno arrivando offerte a titolo definitivo per la Juventus che sta prendendo tempo e vuole garantirsi almeno un obbligo di riscatto.