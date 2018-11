Inter o Juve per Federico Chiesa? Secondo Tuttosport la società bianconera è in vantaggio col ds Fabio Paratici che sta aspettando un segnale di apertura da parte della Fiorentina e del patron Della Valle per iniziare a trattare. I bianconeri sono pronti a sacrificare il cartellino di Marko Pjaca, attualmente in prestito a Firenze con diritto di riscatto e controriscatto, per superare la concorrenza sul classe '97.