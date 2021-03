, una nuova vita da centravanti e un inizio di avventura in Inghilterra che sta andando oltre le aspettative., fondamentale nella prima parte di stagione e nella fase a gironi di Champions. A impressionare è soprattutto la capacità di segnare ed essere decisivo nell'area avversaria, una caratteristica che non si era vista così di frequente durante i suoi anni al. DoveI bianconeri lo avevano fatto seguire a lungo, con relazioni sempre entusiaste. E. Classe 2000, all'epoca esterno in grado di giocare sia sulla destra che sulla sinistra, molto tecnico e bravo nel dribbling. E con un fattore che ne poteva facilitare il trasferimento: il. La Juve aveva fiutato il colpo e avviato i contatti col club spagnolo e con l'entourage del giocatore, trovando unPoi, però, al momento delle offerte ufficiali e di ratificare l'operazione, tutto saltò. Non per un problema di cifre, ma di pagamenti:di euro chiesti dal Valencia in più anni, mentre gli spagnoli - da qualche anno in crisi economica e con la situazione aggravata dal Coronavirus - volevano incassare nel minor tempo possibile. A quel punto, che cercava un sostituto di Leroy Sané, appena passato al Bayern Monaco, e pronto a versare subito la cifra richiesta al Valencia. Con la Juve che, a malincuore, rinunciò al colpo Ferran.Scopri di più su PokerstarsNews.it