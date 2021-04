IL TABELLINO

. Perciò la, in attesa di Roma-Atalanta e di Napoli-Lazio, si è portata avanti con il lavoro battendo il Parma (3-1), riscattando la sconfitta di Bergamo,Continuo a pensare che, come dico e scrivo da mesi, tuttavia non posso trascurare il caso del Milan, attualmente secondo, ma angariato da un presente nebuloso e angosciato da un calendario assai impegnativo. Voglio dire, per restare coerente con il mio pensiero, che neppure Napoli e Lazio devono sentirsi esclusi dalla corsa perché il rischio di qualcuno che stramazzi nei pressi del traguardo è assai concreto.Contro il Parma ormai retrocesso,(24’) che, guardacaso, ha trovato una traiettoria ferina, l’unico della barriera predisposta da Buffon, a non saltare. Essendo già capitato, e assai dolorosamente, con il Porto viene da chiedersi perché Pirlo continui a designarlo nel muro dei difendenti quando è chiaro che Ronaldo ha paura di essere colpito dalla palla.. In pratica, nella serata in cui gli attaccanti hanno sbagliato molto sotto porta, ad andare in gol sono stati due difensori con Bonucci (36’) che l’ha sfiorato, sempre di testa, nella seconda parte del primo tempo.Dicevo che la Juve ha fatto, almeno secondo me, la partita che doveva. Cioè ha fatto girare palla assai velocemente per un quarto d’ora e creati i presupposti del movimento senza palla con una serie di dai e vai continui.Dopodichè, anche se sono cresciuti gli errori individuali nei passaggi, è stato logico e giusto cercare le corsie laterali, da dove sono venuti iniziative (Dybala all’8’) e pericoli (Ronaldo di interno piede su assist dell’argentino). Anche il secondo gol (46’) è stato generato da un cross (Cuadrado da destra), il che significa che. C’è da dire che nell’occasione del raddoppio, Dybala ha mancato il colpo di testa perché non è altissimo, mentre Alex Sandro, dopo il rimbalzo a terra della palla, l’ha schiacciata sul primo palo.Ma va evidenziata anche un’altra caratteristica di giornata:. E’ successo sia sul primo gol (42’ angolo di Dybala, torre di De Ligt, stop e girata al volo di Alex Sandro) e sul terzo (68’), quando sul tiro dalla bandierina di Cuadrado, il centrale difensivo olandese ha rubato il tempo a tutti e ha messo in rete.Tuttavia. Sia perché la Juve se l’è complicata subendo, un po’ a sorpresa, il primo gol. Sia perché, in vantaggio all’inizio della ripresa,. Da una sua palla persa, è nato un calcio d’angolo sul quale, al centro dell’area è svettato Osorio. Sarebbe stato il pareggio se proprio Arthur non si fosse fatto perdonare l’errore precedente con un salvataggio sulla linea.. A Torino si è mossa con un’idea di gioco dentro un 4-3-3 per nulla fiscale. Dal ritorno di D’Aversa in poi è andata spessissimo in vantaggio, anche doppio, per poi perdersi nel finale, a volte nel recupero. Questa volta no, ha trovato una squadra più forte che, con poco più del minimo sindacale, ha vinto la partita senza patire.Senza Chiesa,. Suo il fallo, con ammonizione, su Gervinho che ha generato la punizione dello 0-1 quando la difesa era posizionata e non c’era nessun pericolo in vista.. Avrebbe meritato il gol, ma uno - conclusione di sinistro in semi diagonale - se l’è mangiato nel secondo tempo., stizzito per essere stato fermato dall’arbitro, ha scagliato via la palla ed è stato ammonito. Poteva evitare. Tanto l’hanno capito tutti:pt 24' Brugman (P), 43' Alex Sandro (J) st 2’ Alex Sandro (J), 23 De Ligt (J)pt 43' De Ligt (J), st 47’ Cuadrado (J), 68’ Cuadrado (J)Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado (29 st Kulsevski), Arthur (42 st Bernardeschi), Bentancur (29 st Rabiot), McKennie (29 st Ramsey); Dybala (39 st Morata), Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Frabotta, Felix Correia. All. Pirlo.Colombi; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella (34 st Busi); Grassi, Brugman (26 st Hernani), Kurtic; Man (34 st Karamoh), Pellé (16 st Cornelius), Gervinho (16 st Mihalia). A disp. Sepe, Rinaldi, Sohm, Dierckx, Brunetta, Traore, Camara. All. D'Aversa.Giacomelli di Trieste.La Penna di Roma 1.pt 23' McKennie (J) st 43’ Hernani (P), 47’ Karamoh (P) 48’ Cristiano Ronaldo (J)