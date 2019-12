La Juventus si rituffa sul mercato dopo aver perso Haaland, passato al Borussia Dortmund e lo fa in maniera importante: i bianconeri hanno messo le mani su Dejan Kulusevski. Nelle ultime ore Paratici ha spinto sull'acceleratore e completato il sorpasso sull'Inter, che negli scorsi mesi aveva corteggiato con insistenza e convinzione il centrocampista svedese, esploso in questi primi mesi al Parma: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Juve ha trovato l'intesa sia con il giocatore e sta definendo gli ultimi dettagli l'Atalanta, proprietaria del cartellino.



I DETTAGLI - Un affare con cifre da capogiro, perché per battere la concorrenza la Juve ha dovuto superare l'offerta Inter che si aggirava intorno ai 35 milioni di euro complessivi: i bianconeri si sono spinti fino a 35 milioni più 10 di bonus per definire l'affare in vista di giugno, con Kulusevski che resterà a Parma fino al termine della stagione per poi legarsi alla Vecchia Signora con un ingaggio da 2 milioni netti a stagione per cinque anni. Mancano solo le firme, ma l'intesa è raggiunta: la Juve ha messo le mani su Kulusevski.