La Juve ha bruciato la concorrenza dell’Inter e aspetta ora la formalizzazione con l’Atalanta dell’affare che porterà Dejan Kulusevski in bianconero. L’esterno svedese, autentica rivelazione del campionato, passerà in bianconero per 35 milioni più 10 di bonus. Da gennaio 6 mesi di prestito al Parma, poi lo sbarco alla Continassa. Una beffa per l’Inter, che per mesi ha seguito l’esterno, provando inutilmente a portarlo a Milano. I social hanno accolto la notizia con un misto tra euforia e ironia: "Paratici ha fregato Marotta", "Chiaro che si rosichi", "Povero Conte!".



