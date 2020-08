Anche le linee guida del mercato partono dai suoi aut aut: svecchiare e abbattere monte ingaggi, tenendo sempre presente l'obiettivo di migliorare il livello della rosa. E poi qualcosa sta cambiando a livello dirigenziale. Se la staffetta tra Marco Re e Stefano Bertola riguarda un'area molto importante ma decisamente meno appariscente come quella dei servizi e dei conti, è in ambito sportivo chel'ormai ex vice del capo dell'area sportiva bianconera è destinato infatti ad assumere un ruolo del tutto simile a quello del direttore generale, di fatto un sorpasso in piena regola, appunto.con cui aveva già condiviso diversi anni in precedenza, dal ruolo di direttore generale al Foligno è cresciuto pure lui sotto l'ala di Beppe: prima settore giovanile, poi la crescita graduale al seguito di Primavera e Under 23 infine la promozione a vice-ds prima e responsabile di tutta l'area tecnica al di sotto della prima squadra poi.come spesso capita lavorando nello stesso club (il più grande) per otto anni:Che ora ha deciso di promuoverlo, questione solo di tempo per l'ufficialità, sarà lui l'uomo delle trattative come una volta era Marotta.