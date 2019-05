Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus ha cambiato idea su Riccardo Orsolini. Originariamente il suo cartellino doveva essere sacrificato in una delle operazioni in entrata del club bianconero, ma oggi, dopo l'ottimo finale di stagione col Bologna, il ds Paratici ha cambiato idea e non vuole più perdere totalmente il controllo sul cartellino del giocatore.