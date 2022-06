Ormai in scadenza di contratto con la Juventus, e molto vicino all'approdo all'Inter a parametro zero, Paulo Dybala è stato praticamente "cancellato" dal club bianconero: come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe infatti impossibile acquistare la maglia numero 10 della Joya nello store internet ufficiale della Juve, mentre sarebbe ancora possibile acquistare le maglie di altri giocatori che hanno già salutato i bianconeri, come Morata, Bernardeschi e Chiellini.