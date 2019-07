Moise Kean è pronto per diventare un giocatore dell'Everton. La Juventus in queste ore è impegnata su diversi fronti, su tutti quello legato a Paulo Dybala con il Manchester United in attesa; intanto, la dirigenza bianconera sta sistemando i contratti che porteranno l'attaccante della Nazionale ai Toffees per 30 milioni garantiti più ricchi bonus che possono far racimolare 40 milioni totali da qui ai prossimi anni. Un'operazione con tanti passaggi formali tra cui quell'accordo di massima verbale per avvisare la Juve in caso di offerte importanti così da poterle pareggiare in futuro, si sta impostando tutto per arrivare a visite e firme, scambio di documenti e ultimi dettagli dopo le strrette di mano.





L'ATTESA DI MOISE - Kean ha passato la giornata a Montecarlo, quartier generale di Mino Raiola e del suo entourage. Oggi lo stesso Raiola è stato a Liverpool per impostare il contratto di Kean che sarà di 5 anni per 3 milioni all'anno assicurati cui aggiungere potenziali premi, il giocatore aspetta ma sa bene che il suo destino sarà l'Everton, una sfida in Premier League che lo elettrizza non poco nell'anno che porterà all'Europeo 2020. Siamo alla fase burocratica, quindi. Poi Moise Kean sarà un giocatore dell'Everton.