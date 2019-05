Ieri la Curva Sud ha lanciato un messaggio importante: “Onore ai caduti di Superga”. Senza altri accenti o note stonate, il derby disputato durante la vigilia del 4 maggio, a settant'anni dalla tragedia che ha coinvolto il Grande Torino sembrava scivolato via nel segno del rispetto. E così è stato quasi per tutti. L'immagine di un idiota, che tale rimane indipendentemente dal tifo, che mima il volo di un aereo sta invece facendo il giro del web. Una vergogna che ha visto la Juve in prima linea impegnarsi per individuare il colpevole, identificato in poche ore, e prendere severi provvedimenti.



Il club bianconero ha infatti valutandto tutto il materiale video a propria disposizione per riuscire a individuare il protagonista di questo atto ignobile, mettendosi al servizio delle forze dell'ordine che poi dovranno procedere all'identificazione ufficiale e ai provvedimenti. La volontà, la richiesta della Juve, è di condannare con un Daspo il personaggio in questione, almeno per quel che riguarda gli eventi organizzati proprio dalla società bianconera: un messaggio importante, un altro, contro la vergogna.