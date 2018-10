C'è una Juventus che va a mille, la prima squadra allenata da Massimiliano Allegri, c'è una Juventus che fa fatica, quella Under 23 di Mauro Zironelli e infine. I baby bianconeri hanno all'attivo 5 vittorie su 5 partite giocate, ma in ogni gara la Juventus ha saputo metterci un pizzico di brivido misto follia come nella vittoria per 4-3 ottenuta sul Milan in campionato e in quella per 2-1 con lo Young Boys in Youth League.nasce e cresce in Portogallo adun città del distretto di Setubal divisa da Lisbona soltanto dalla foce del fiume tago. Come tutti i bambini nella terra di Eusebio e Cristiano Ronaldo si avvicina presto al mondo del pallone entrando a 8 anni nel settore giovanile della squadra della sua città. Il ragazzo ha corsa e talento e negli anni successivi viene tesserato prima dal, poi, società che divide la fama con loche proprio lì ha i suoi campi di allenamento (diventati famosi per l'attacco subito la scorsa stagione da parte degli ultras ai giocatori dei Leoes) e infine proprio nel florido vivaio biancoverde.Bandeira Da Fonseca ha classe, talento e personalità tanto da diventare presto il capitano delle squadre sub 15 e sub 17 dello Sporting Lisbona. Giocando tornei e competizioni internazionali richiama su di sè l'attenzione di numerosi club esteri. Ilcon i Leoes ha un ottimo rapporto, ma è ilil club che più stava pensando di puntare su di lui.per convincere la famiglia del ragazzo a trasferirsi in Italia il 28 luglio 2017 data in cui il contratto è stato depositato in Lega Calcio.e Rafael è solo uno dei 4 baby portoghesi acquistati dai bianconeri (gli altri sono João Serrão, Afonso Freitas, e Ricardo Campos).. E anche per caratteristiche fisice l'esterno classe 2001 ricorda molto il Joao Cancelo arrivato in bianconero in estate.sono doti importantissime per un terzino moderno. Baldini ha studiato un 4-3-3 che sgancia molto gli esterni difensivi e di questo Bandeira Da Fonseca ne sta trovando giovamento. È infatti affidato alle mezzali o al mediano davanti alla difesa il compito di scalare alle spalle dei laterali bassi. Una mossa necessaria, ma che non potrà essere definitiva. Proprio come il suo esempio in prima squadra, infatti,a disposizione degli allenatori. La Juve ci spera e lo aspetta fiduciosa.