. Questo è quello che ad oggi possiamo dire. Non ho la sfera di cristallo e non so cosa potrà accadere". Il nuovo direttore sportivo della, Federicoè stato ancora una volta tanto diretto tanto vago nel tracciare quello che sarà il futuro dell'asso portoghese che, inevitabilmente, continua e continuerà a condizionare il futuro del mercato del club bianconero.Vi abbiamo raccontato a lungo che in caso di addio alla Juventus per Ronaldo le piste possibili si contassero sulle dita di una mano, anzi, che fossero di fatto ristrette a due:. Con i Red Devils che hanno oggi chiuso ufficialmente l'acquisto faraonico diper 85 milioni () con ingaggio monstre per 5 anni alla stellina inglese, anche la pista che portava a un ritorno a Old Trafford si è chiusa lasciandoQuanto potrà però aspettare la Juventus per programmare un futuro senza CR7?a Juventus quanto tempo avrebbe per programmare un futuro senza il suo asso portoghese? La risposta è scontata, ed è "poco" per uno scenario tutt'altro che semplice da gestire.Proprio per questo, probabilmente, il presidente: "Rinnovo causa bilancio? Siamo nella fase di completamento della scelta del pool delle banche che ci seguiranno nell'aumento di capitale, da lì partiremo con le valutazioni. I giocatori fanno parte delle valutazioni tecniche, non si possono schierare squadre secondo valutazioni commerciali". In sostanza, prima del completamento dell'aumento di capitale che si completerà in autunno non sarà possibile fare alcun tipo di ragionamento su rinnovi che sarebbero così impattanti per il bilancio del club.