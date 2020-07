Il pareggio per 3-3 contro il Sassuolo è un altro passo falso nella stagione quantomeno altalenante della Juventus e per i tifosi bianconeri il colpevole è da ricercarsi solo ed esclusivamente nel "manico". Maurizio Sarri non solo non è riuscito a dare un gioco alla sua squadra, ma ha anche perso tutte le certezze costruite negli ultimi anni al punto da far ricredere perfino i critici più accaniti di Massimiliano Allegri che oggi sono tornati sul carro dell'ex-allenatore. Sfottò, meme, tweet e foto, l'hashtag #SarriOut è tornato di tendenza.



