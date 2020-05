. Che per sacrificare il centrocampista bosniaco avrà bisogno di una giusta offerta, a livello tecnico come economico. Come anticipato da Calciomercato.com , poi l'operazione sull'asse Juve-Barcellona potrebbe anche abbracciare altri giocatori, in maniera più o meno collegata. Come quella rimbalzata oggi dalla Spagna: 25 milioni più Mattia De Sciglio più Miralem Pjanic per Nelson Semedo. Qualcosa non quadra, sicuramente per quel che è il punto di vista del club bianconero. Al di là delle valutazioni, al di là del fatto che si possa parlare di altri giocatori, contatti ad esempio sono stati registrati pure con l'entourage di Jean-Claircosì come nell'ultimo anno si è discusso di tantissimi giocatori. Discorsi paralleli, o magari successivi.Che non riguarda una chiusura alla Juve, anzi: il profilo del brasiliano rientrerebbe sia nei parametri tecnici del progetto bianconero, che in quelli economici grazie a un ingaggio che non dovrebbe superare i 4,5 milioni netti a stagione. Quanto alla sua volontà di restare ancora a Barcellona.Con una valutazione che al netto delle tipiche oscillazioni fornite dalla strategia degli scambi, sembra possa assestarsi tra i 45 e i 50 milioni di euro. Con altre tre vie per quel che riguarda il futuro del bosniaco nel caso in cui Arthur puntasse i piedi e facesse saltare l'affare con il Barcellona. Da Parigi si ragiona attualmente di Leandro Paredes, nonostante la Juve resti particolarmente attenta al futuro di Mauro Icardi. A Londra c'è Jorginho che rappresenta una prima scelta per Maurizio Sarri, senza dimenticare l'eventuale coinvolgimento Emerson Palmieri.