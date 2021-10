C’era un tempo, quando il mercato dellaportava la firma di, in cui, se a Torino vorranno riconquistare velocemente la leadership in Serie A.con il Covid, il bilancio in rosso profondo e l’allontanamento di, deus ex machina dell’esplosione dei costi. Adesso sul mercato internazionale la Juve può ben poco, se non provare a puntare su profili allai, ma sperando di arrivare prima che i prezzi inizino a gonfiarsi troppo a causa della concorrenza dei soliti noti (Il Psg e le big della Premier soprattutto).