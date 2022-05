(zero tiri in porta, una partita flaccida con De Ligt terzino destro, Pinsoglio per Perin nella ripresa e Vlahovic in campo nell’ultimo quarto d’ora),, terza competizione dell’Uefa, l’ultimo biglietto buono per viaggiare in terza classe senza per questo sentirsi declassati.Anche la Coppa delle Coppe era la terza manifestazione dell’Uefa ed è stata pure abolita perché si cercava maggiore competitività, ma non è che le squadre che l’hanno fatta e magari vinta (vedi la Lazio) si vergognano di quella conquista. La Conference è un torneo lungo e faticoso come l’Europa League cui partecipa la settima classificata nei diversi campionati. MaChiedere all’Atalanta che, dopo tre partecipazioni alla Champions, ha mancato anche l’ultimo passaggio che le avrebbe consentito di misurarsi in un torneo continentale., promessosi al Tottenham,E, magari, non è stata una fortuna quello strappo che Gattuso impose alla Fiorentina dopo il fallimento di Napoli?Italiano, ovviamente, non ha mai fatto le coppe europee, ma sono sicuro che, nella prossima stagione, saprà regalare ai tifosi della Fiorentina e a se stesso molte soddisfazioni.Tutte quelle che sono mancate alladurante un intero campionato e che non si sono appalesate nemmeno nell’ultima partita.Certo capace di risalire le gerarchie in campionato, ma comunque povera e smunta in campo internazionale. Ieri sera, come se non bastasse la mediocrità degli interpreti e di chi li mette in campo, si sono aggiunte le indisponibilità di Arthur, Morata, De Sciglio, Cuadrado, cosicché la squadra, già infiacchita dalleCon l’aggravante di due gialli, a Kean e a Rabiot, da scontare alla prima del prossimo campionato. La bella notizia, per gli juventini, è che staranno fuori e, forse, non combineranno guai. La brutta è che, visto che uno piace ad Allegri (Rabiot) e l’altro non ha uno straccio di offerta (Kean) resteranno ancora in organico., tenuto palla per gli interi novanta minuti e segnati due gol, uno alla fine del primo tempo, l’altro allo scadere del secondo, che hanno fissato il risultato e definito la bontà della stagione. Due salvataggi (De Ligt e Chiellini) su tiri di Bonaventura, poi lCon Rugani e Pinsoglio al posto del capitano e del portiere della Juve, la squadra di Allegri ha continuato a pasticciare senza costrutto per l’intero secondo tempo, battuta in rapidità, velocità e recupero dei palloni da una Fiorentina, almeno tre spanne superiore.Dagli undici metri si è presentato Nico Gonzalez che ha trasformato.Apoteosi al Franchi. Il settimo posto non regala gloria, ma di sicuro una grande occasione.Fiorentina-Juventus 2-0 (primo tempo 1-0)Marcatori: 45’+1 p.t. Duncan (F), 90’+2 rig. Nico Gonzalez (F)Assist: 45’+1 Bonaventura (F)FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Igor, Milenkovic, Venuti (17’ s.t. Odriozola), Bonaventura, Amrabat, Duncan (40’ s.t. Torreira); Nico Gonzalez, Piatek (40’ s.t. Cabral), Saponara (25’ s.t. Ikonè). All.: Italiano.JUVENTUS (3-5-2): Perin (1’ s.t. Pinsoglio), De Ligt, Bonucci, Chiellini (1’ s.t Rugani), Bernardeschi (15’s.t. Akè), Locatelli, Miretti (31’ s.t Mckennie), Rabiot, Alex Sandro, Dybala, Kean (31’ s.t. Vlahovic). All.: Allegri.Arbitro: Chiffi di PadovaAmmoniti: 44’ p.t Kean (J), 45’ p.t. Igor (F), 11’ s.t. Rabiot (J), 25’ s.t. Amrabat (F), 39’ s.t. De Ligt (J)