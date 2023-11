Alla fine la differenza la fanno i risultati. Ecco perché l'umore in casa Juve ora è alto. Nonostante casi particolari e delicati come quelli legati a Paul Pogba e Nicolò Fagioli, nonostante un'emergenza continua in difesa e a centrocampo anche a causa di quegli infortuni che continuano ad accompagnare la gestione. Che in ogni caso sembra aver riacceso una sincera fiammella di juventinità, dentro e fuori lo spogliatoio.