con i quali è stato addirittura in vantaggio per 2-0 (2-2 all’intervallo). Squadra di serie C piena di giovani di ottime prospettive, come Barbieri, passato proprio alla Juve qualche giorno fa. Nella stagione appena conclusa, e sempre con Banchieri in panchina, il Novara è arrivato alla semifinale play-off persa, nonostante un palo nel finale, con la Reggiana, poi promossa in B.E’ vero che il primo tempo si era chiuso solo sull’1-0, ma è altrettanto vero chequando ha brillato anche Portanova, autore di due reti.nel quale il quarto di sinistra era Ramsey, mentre Alex Sandro scalava basso. Dall’altra parte Cuadrado con Kulusevki e Ronaldo di punta. In pratica,(Cuadrado e Alex Sandro), a centrocampo, invece, hanno agito Ramsey,e Rabiot. A mio giudizio, lo statunitense, dimostrando di non sapere solo riconquistare palla (la cosa che fa meglio), ma anche di aprire (quindi giocare sul lungo) e fraseggiare (giocare sul corto)., un ruolo non esattamente suo. Da una combinazione tra Cuadrado-Rabiot e, soprattutto, Ronaldo e Kulusevski è nato il gol del primo vantaggio.. Avrebbe meritato un’altra segnatura, ma un paio di sue conclusioni sono finite fuori o sono state neutralizzate dal portiere Lanni.Molti cambi, secondo consuetudine, nel secondo tempo. La Juve inizialmente ha ricominciato con Buffon; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Ramsey, Pellegrini; Pjaca e Douglas Costa. Poi dentro anche Rugani, De Sciglio, Nicolussi Caviglia e Portanova.Il Novara, che aveva cominciato la gara sorprendendo in un paio di circostanze la difesa della Juventus, si è affacciato nell’area avversaria anche nel secondo tempo, ma i tiri sono stati facile preda di Buffon. Dall’altra parte, invece,. Il primo con un bel diagonale, il secondo deviando da due passi un tiro di Nicolussi Caviglia, servito daForse non ha ancora compiuto la sua parabola di conoscenza per quanto riguarda la fase difensiva, ma di certo spinge con forza, proprietà e continuità.Com’è, dunque, ladella prima e unica amichevole attendibile quando mancano sette giorni all’inizio del campionato?Ramsey, per esempio, resta un giocatore modesto, ma se si colloca dietro le punte, accorcia il campo per gli inserimenti e aumenta le possibilità di concludere. Gli altri vanno tutti rivisiti e. Però questa volta, prima che dal campo, le risposte sono attese dal mercato.