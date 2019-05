E' già la Juve di Maurizio Sarri. L'attesa per scoprire il nuovo allenatore della Juventus sta per terminare, con diversi profili ancora in corsa tra sogno e realtà, e presumibilmente intorno alla metà della prossima settimana il nome del "vincitore di questo casting" potrebbe essere noto. Metà o fine, visti gli impegni sull'agenda del calcio mondiale, che recità: mercoledì 29 finale di Europa League (Chelsea contro Arsenal), sabato 1 (finale di Champions League).