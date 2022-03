(9 vinte e 5 pareggiate), mentre sono 4 le gare consecutive perse dalla squadra di Motta. Giusto così,Al di là degli episodi,, incapace di offrire palloni giocabili a, sostituito nel finale da Kean. Soltanto Cuadrado accende la luce a intermittenza ma è sempre troppo poco per ridurre i rischi corsi dalla difesa, incompleta come gli altri reparti., che vincendo il recupero contro il Torino, rimarrebbe comunque al quinto posto.- L’elenco degli infortunati è sempre lungo, ma la Juventus pensa soprattutto ad allungare un’altra serie e cioè quella della sua imbattibilità, anche se per coltivare la pazza idea della rimonta-scudetto non basta pareggiare contro lo Spezia. Servono altri tre punti e allora ecco che Cuadrado, capitano per l’assenza dei graduati titolati Chiellini, Dybala e Bonucci, guida subito l’assalto alla porta di Provedel in un primo tempo a senso unico. Morata, ancora a sinistra del tridente completato al centro da Vlahovic e a destra da Cuadrado, è il primo a impegnare il portiere dello Spezia che non può distrarsi un attimo, al contrario del suo disoccupato collega Szczesny.perché i tre centrocampistiinizialmente portano troppo la palla, favorendo le barricate di Bastoni, Maggiore e Agudelo che così lasciano del tutto isolate le teoriche punte Verde, Manaj e Gyasi. La voce di Allegri è chiara e soprattutto profetica: “”, urla il tecnico. E poco dopo ecco che il buco si trova, grazie a un rinvio di Provedel che Rugani stoppa in mezzo al campo rilanciando il pallone a Vlahovic, pronto ad allargare a destra per- Sbloccato lo 0-0, non cambia il copione della partita, perché la Juventus non si accontenta del vantaggio minimo e cerca con insistenza il raddoppio, costringendo lo Spezia a non superare la metà campo. Locatelli si muove su tutta la linea di centrocampo, coperto alle spalle da Arthur, molto più intraprendente di Rabiot,. E così il primo tempo si chiude con un risultato giusto ma con un, il cui unico difetto è quello di avere seminato tanto ma non avere raccolto in proporzione.- Proprio per questo motivo,, che in trasferta ha già battuto il Napoli e il Milan contro ogni previsione. E guarda caso all’inizio della ripresa la squadra di Motta si rende per la prima volta pericolosa e, bravo a sorprendere i due centrali bianconeri De Ligt e Rugani. Non è un lampo isolato, perché lo Spezia ha cambiato atteggiamento e occupa la metà campo bianconera, spinto da Maggiore e- Per la prima volta la Juventus non trova gli spazi intasati per attaccare e anzi potrebbe sfruttare l’arma del contropiede. Potrebbe, perché in realtà non ci riesce e forse per questo. Il nuovo arrivato prende il posto nel tridente d’attacco, facendo retrocedere Cuadrado a destra con il dirottamento di Danilo a sinistra. La mossa, però, non funziona e non soltanto perché. E’ un finale con troppi rischi per la Juventus lunga e sbilanciata, incapace di pungere ma soprattutto di contenere Verde e compagni. E allora Allegri si gioca la seconda e ultima sostituzione possibile, visto che la panchina è imbottita di ragazzi della “Primavera”. Dentroal posto di Vlahovic, deludente ma non soltanto per colpa suaL’unica occasione per raddoppiare capita sui piedi di, che non riesce però a deviare da due passi il perfetto cross di. E così alla fine, ripensando ai pericoli corsi nella ripresa,Juventus-Spezia 1-0Marcatore: pt 33' Morata.Assist: pt 33' Locatelli.Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini (18' st Bernardeschi); Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic (41' st Kean), Morata. A disp. Pinsoglio, Perin, Aké, Soulé, Miretti, Stramaccioni. All. Allegri.Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore (31' st Bourabia), Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj (31' st Kovalenko). A disp. Zoet, Zovko, Hristov, Podgoreanu, Antiste, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola. All. Thiago Motta.Arbitro: Fourneau di Roma1.Ammoniti: st 12' Vlahovic (J), 14' Thiago Motta (all. S), 16' Pellegrini (J), 23' Bernardeschi (J).