, per il fatturato bianconero e per l'impatto mediatico. Peccato solo che dal punto di vista tecnico il cinque volte Pallone d'Oro sia stato inserito in una squadra a fine ciclo, con un mutamento generazionale in corso e con tre allenatori cambiati in tre stagioni. Altro impatto avrebbe avuto un Ronaldo all'interno della Juve di Berlino o di Cardiff. In ogni caso, i bianconeri hanno comunque vinto due scudetti, confermando il loro dominio sul calcio italiano, e quest'anno hanno la terza chance di giocarsi la Champions League con il numero 7 dalla loro parte.