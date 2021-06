tornerà la figura di un amministratore delegato che con ogni probabilità rispondere al nome di Maurizio: il tempo degli annunci arriverà senza fretta, ma la nuova Juve è già operativa. E ha deciso di cambiare chiaramente strategia. Il tempo degli azzardi e delle politiche spregiudicate pur di continuare a salire in termini di fatturato, complicando in maniera quasi insostenibile la voce dei costi, è finito. La pandemia ha lasciato il segno, ma non è solo quello., per quanto il nuovo progetto targato Allegri sia ad ampio respiro.i.per far quadrare i conti, solo la scorsa stagione furono oltre 160 milioni, ma queste operazioni hanno poi recato in dote scorie pesanti da gestire negli anni. Certo, da qui al 30 giugno si proverà a concludere delle cessioni preziose, niente a che fare con quel mandato da 100 milioni previsto in un primo momento.se poi CR7 dovesse lasciare la base, allora ci sarà tutt'altra disponibilità in organico e a bilancio, ma sarà una conseguenza. NeUn esempio, Perin: il giocatore vuole andare via ma il club punta a convincerlo a vare il vice-Szczesny, perché avendolo già a disposizione è inutile caricarsi il costo per un portiere magari meno affidabile. Un altro esempio, i difensori centrale: Demiral è in vendita, ma pure partisse prima di intervenire bisognerebbe cedere Rugani che senza un'offerta giusta resterà a completare la difesa. E via così, almeno per chi ha valutazioni importanti o ingaggi pesanti, nessuna svendita, semmai si proverà a rigenerare elementi che hanno perso fiducia o appeal.Finita quindi anche l'era dei calciatori pagati per fare posto in organico o a bilancio.