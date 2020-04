Come fosse un'ossessione. Ancora lui, ogni anno lui. La Juventus stravede per Sergej Milinkovic-Savic, non è un mistero il gradimento totale della dirigenza e anche quello di Maurizio Sarri per il gigante della Lazio. Eppure, la, un'operazione su cui si attende ancora di capire se il Manchester United darà il via libera mettendo in vendita il francese - in quel caso la Juve si farà trovare pronta a trattarlo - oppure bisognerà attendere, ancora, per un eventuale Pogback. Ecco perché le voci su Milinkovic tornano a circolare.- In realtà la Juventus è già. Sa bene che il Paris Saint-Germain in estate farà sul serio, ma soprattutto che il presidente Lotito non haper un giocatore tornato ai suoi livelli migliori da quest'anno. Anzi, l'ultima promessa firmata Lotito è di, una Lazio competitiva anche nell'Europa che conta tanto attesa e sfiorata in questi anni di progetto con il suo Sergente alla guida. Ecco perché il messaggio alla Juve è arrivato forte anche da chi segue l'affare Milinkovic da vicino:. Guadagna molto meno, chiaro. Questo è il reale vantaggio. Ma far crollare il muro di Lotito sarà un'impresa tutt'altro che semplice, il PSG lo sa bene eppure ha tutta l'intenzione di (ri)provarci.