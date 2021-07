: senza andare troppo in là nel tempo, sono mesi che i dialogo tra l'entourage dell'attaccante argentino e il club bianconero sono ripresi.: il club parigino continua a collezionare le sue stelle, qualcuno dovrà però partire e l'ex capitano dell'Inter è uno dei primi della lista anche senza dover scomodare chissà quali operazioni, è lui da tempo designato a lasciare il posto a Moise Kean ora tornato all'Everton per esempio. Ma l'intreccio che coinvolge Icardi è un altro, quello ormai noto di cui si parla da giorni e giorni tra Italia, Francia e Spagna. Con il punto fermo rappresentato proprio da ciò che riguarda lui, messo in vendita e chiamato a trovarsi una nuova squadra, che vorrebbe individuare in Italia e quindi portarlo alla Juve.è storia il fatto che prima di virare su Gonzalo Higuain la coppia Paratici-Marotta aveva tentato il tutto e per tutto su Icardi.Rendendo quindi l'ipotesi di uno scambio con lo stesso Icardi quasi una soluzione naturale, non l'unica ma comunque quella in grado di far incastrare tutti i pezzi del mosaico considerando come CR7 dovrebbe comunque consentire alla Juve di registrare un segno più a bilancio.Dall'alto in basso e viceversa, la situazione ora come ora è questa. Intanto si registrano i contatti, intanto l'ipotesi prende corpo pur restando per il momento solo questo.