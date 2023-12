per consegnare a Massimiliano Allegri i rinforzi necessari per proseguire l’inseguimento all’Inter nella corsa scudetto e blindare soprattutto il suo piazzamento in zona Champions League, obiettivo prioritario in casa bianconera., reparto rimasto sguarnito dalle defezioni inaspettate di Paul Pogba, che rischia una squalifica fino a 4 anni per la sua positività al deidroepiandrosterone, e di Nicolò Fagioli, sanzionato con uno stop di 7 mesi per il suo coinvolgimento nell’ultimo caso scommesse., col conseguente spostamento di Locatelli nella posizione di interno,di questo per provare ad individuare la tipologia ideale edel Manchester City.- Fondamentalmente- dove è reduce dalla rete su rigore nell’ultimo turno della fase a gironi contro la Stella Rossa -per ritrovare continuità di impiego e convincere soprattutto il ct dell’Inghilterra a non perderlo di vista nell’ottica di rientrare nell’elenco dei convocati dell’Europeo dell’anno prossimo. Acquistato per poco meno di 50 milioni di euro dal Leeds nell’estate 2022, Phillipse ha attirato l’interesse di diversi club di Premier League, disposti ad accontentare economicamente sia il club campione d’Inghilterra e d’Europa in carica che il calciatore, che guadagna attualmente poco meno di 8 milioni di euro lordi a stagione. Newcastle e Manchester United sono tra le squadre in prima fila, ma ad oggi il desiderio del City propenderebbe per una cessione all’estero per non andare a rinforzare una diretta concorrente.risulterebbe dunque favorita da questa presa di posizione eper i prossimi 6 mesi, con la possibilità di guadagnarsi la conferma per il futuro nel caso in cui riuscisse ad offrire un rendimento soddisfacente da qui al termine del campionato. I bianconeri, costretti a muoversi con margini molto ristretti per la delicata situazione finanziaria che ha imposto ingenti ricapitalizzazioni da parte dell’azionista di maggioranza e per la nuova politica al risparmio varata dalla proprietà, intendonoper rientrare anche parzialmente dell’investimento di un anno e mezzo fa e magari tornare sul mercato per offrire una nuova alternativa all’irrinunciabile Rodri. Il mercato di gennaio non ha ancora aperto i battenti, ma la Juve è pronta a muoversi.