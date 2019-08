Metti un incontro a pranzo, nel cuore di Torino., il terzino brasiliano del Manchester City che inizialmente non convinceva la Juventus. Anzi, per dovere di cronaca Paratici stesso lo voleva in passato ma quest'estate ha sempre frenato quando il City lo ha. Strategia? Possibile, perché adesso le parti si sono riavvicinate e Danilo potrebbe vestire bianconero. Si è parlato del suo contratto (ancora 3 anni a 5 milioni col Man City, la Juve offrirebbe più anni di contratto ma meno soldi di ingaggio) e dell'- Non solo, perché con lo stesso entourage la Juve si è mossa anche per, spagnolo, un potenziale importantissimo davanti. Lo hanno trattato tanti club di livello, la Juventus con l'agente di Danilo ha affrontato anche questo tema: una volta chiuso il mercato inglese e risolte le pratiche in uscita come in entrata,. Si può fare, un terzino dal grande futuro che la Juve vuole prendere a condizioni vantaggiose. Con Danilo che sarebbe il presente sull'altra corsia. Avanti tutta...