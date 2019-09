Il grande regalo della scorsa estate doveva essere lui. Sì,; mesi di lavoro attorno a un'operazione complicata, nata da un feeling storico per lo spagnolo che è sempre stato molto gradito ai bianconeri.sia con il Real Madrid che con il giocatore, aperto a valutare soluzioni differenti dalle merengues. Con tanto di apertura della società spagnola a febbraio scorso, pronta a trattare per una valutazione di partenza da 90 milioni di euro.- Isco e la Juve sono stati davvero vicini, mai così tanto. Il problema è che lo spagnolo era una richiesta esplicita e forte di Max Allegri, l'ex allenatore bianconero che dal primo giorno in cui è arrivato a Torino anni fa ha sempre spinto per avere con sé Isco. Un pallino storico ritenuto perfetto per cambiare modulo e costruire la nuova Juve attorno alla sua qualità. Ecco perché, un'operazione su cui si è fatto sul serio per mesi. Tutto sfumato perché; l'investimento grosso è stato dedicato a de Ligt, mentre il ritorno dia Madrid ha convinto il Real a tenere con sé un giocatore che in realtà era in rotta con la società. Strade, incroci, destini di mercato. Isco e la Juve sono stati vicini...