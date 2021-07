per sistemare la propria porta per un arco temporale piuttosto lungo come avrebbe potuto essere l'arrivo a parametro zero come. L'impossibilità di affondare il colpo - complice la mancanza di offerte concrete per Szczesny - e la proposta irrinunciabile del Paris Saint-Germain hanno spento ogni tipo di suggestione, ma i movimenti tra i pali in casa bianconera non si fermano qui. Anzi...- Salutato Buffon, che ha deciso di fare ritorno al Parma per chiudere un cerchio e da protagonista la propria carriera,nelle prossime settimane. Reduce dal prestito al Genoa, che preme per riaverlo con sé anche nella prossima stagione, l'estremo difensore ciociaroa tutti gli effetti, seppur il suo desiderio resti quello di andare a giocare e dunque di cambiare necessariamente aria., ma l'ingaggio da 2,5 milioni di euro fino al 2022 rappresenta un ostacolo per il Genoa e le altre pretendenti.con Allegri e i bianconeri disposti ad acconsentire all'uscita di Perin,e che rappresenti una garanzia alle spalle di Szczesny., come per esempio uno svincolato "di lusso" come Sergio Romero, che ha appena lasciato il Manchester United. Passaporto italiano ed esperienza pregressa in Serie A, situazione molto simile a quella del brasiliano Diego Alves (anche lui comunitario in quanto in possesso di doppia nazionalità). MaAttualmente impegnato con la Nazionale ad Euro 2020, come prima riserva di Donnarumma,, che ha recentemente tesserato Berisha dalla Spal e sarebbe orientato a puntare su un profilo più futuribile come Milinkovic-Savic. SiriguL'ipotesi di cambiare maglia, pur rimanendo nella stessa città, rappresenterebbe una soluzione comoda, ma ad oggi non si può che parlare di un'ipotesi. Perché tutto passa dalle mani di Perin...