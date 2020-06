Di nuovo nel mirino. Dalla Spagna sono sicuri, Stefan Savic è tornato a essere un obiettivo della Juventus, che in estate rinnoverà il pacchetto difensivo. L'ex Fiorentina, legato all'Atletico Madrid da un contratto in scadenza nel 2022, è un profilo che piace molto a Fabio Paratici, che nell'ultimo anno e mezzo ha fatto più di un tentativo per portarlo a Torino. L'ultimo lo scorso autunno, ma nonostante il corteggiamento e i contatti frequenti con il suo agente Fali Ramadani, l'affare non andò in porto perché il montenegrino decise di non andare in scadenza (giugno 2020) e di prolungare il suo legame con i colchoneros.



DOPPIO PROBLEMA - Ora lo scenario si ripresenta, la Juve pensa a Savic ma il problema in questo caso è doppio: il primo è di natura economica, per portare via da Madrid il centrale montenegrino classe 1991 servono 25 milioni di euro (trattabili), il secondo è legato alle opzioni sulle quali Sarri può già contare. In difesa, insomma, c'è grande affollamento con Bonucci, de Ligt, Chiellini, Demiral e Rugani, ai quali va aggiunto Romero, ora al Genoa ma di proprietà della Juventus, per pensare a una trattativa per Savic serve cedere. Per liberare posti e fare cassa. Con questa situazione Savic può essere solo un'idea.