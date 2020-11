Un nome che affascina e che sarà libero di firmare con chiunque vorrà già a gennaio.è stato uno dei protagonisti illustri dei successi delnegli ultimi anni, ma la sua avventura in Baviera è destinata a concludersi nel peggiore dei modi. Il dsha infatti confermato che l'offerta per il rinnovo è stata ritirata e il Bayern lo perderà a parametro zero. Il suo agente,, sta parlando con tutte le big d'Europa e fra queste laha una posizione di rilievo.Alaba è infatti considerato come un top player da Fabio Paratici che è pronto a fare di tutto per portarlo a Torino.e aggiungerebbe esperienza e carisma a una squadra giovane e in ristrutturazione. Proprio per le sue qualità, inoltre,che ama stravolgere tatticamente gli schemi a cui sono abituati i suoi giocatori e con l'austriaco potrebbe variare la sua posizione in campo fradove, tra l'altro, la Juve cerca da tempo un'alternativa di valore ad Alex Sandro.Sulla carta, quindi, l'operazione è ampiamente sostenibile dato l'impatto zero del costo del suo cartellino a bilancio. Il problema è però differente dato chedivenuto sproporzionato ai propri ricavi e ha in ballo diverse operazioni di rinnovo (una su tutte quella di Dybala) frenate proprio da queste difficoltà.e questa richiesta la sta facendo non solo alla Juve, ma a tutti i club d'Europa che lo stanno trattando fra cui c'è chi ha più capacità di spesa dei bianconeri. Servirà un lavoro di convincimento e uno sforzo economico importante. Basterà per portarlo alla corte di Pirlo?