rappresentata dall’agenzia A22.visto che a marzo la Corte UE stabilirà se quello di Fifa e Uefa è o non è un monopolio, aprendo o meno uno spazio per altre competizioni calcistiche internazionali. È l’unico verdetto che conta davvero e il precedente pronunciamento di dicembre dell’Avvocatura UE ha peraltro già detto che quello di Fifa e Uefa non è un monopolio.particolarmente sentita in Italia, dove c’è un club finito nel ciclone giudiziario. E la Superlega sembra la via per scavalcare ogni possibile sanzione.ha prima rilasciato un’intervista all’Equipe, poi ha pubblicato sui social un post sponsorizzato per aumentarne la visibilità, in cui anticipa a grandi linee il nuovo progetto, completamente differente da quello di 2 anni fa, durato pochi giorni, il tempo che 9 dei 12 club fondatori facessero pubblica retromarcia, su pressione dei tifosi e in alcuni casi dei governi nazionali.Dettagli da definire e in ogni caso non comunicati, 60 o 80 club partecipanti, tantissimi soldi per tutti, molti di più di quanti ne distribuisce ora l’Uefa attraverso le “sue” Coppe.La “nuova” Superlega salverebbe quindi il merito sportivo,Le squadre di quali nazioni parteciperebbero alla Superlega? Non le inglesi, non le francesi, non le tedesche, non le italiane, dove anche i governi hanno detto che il calcio deve restare nell’ambito Fifa e Uefa.ha detto più volte il presidente federale Gravina, per quel che valgono le parole.Ma chi altro in Europa è disposto a farlo? Quanti calciatori sono pronti a rinunciare al Mondiale per giocare la Superlega di A22? L’Eca, l’associazione dei club europei diretta da Andrea Agnelli fino alla sciagurata notte in cui venne annunciata la “vecchia” Superlega e oggi presieduta dal patron del PSG Al-Khelaiifi, ha già detto no anche alla nuova proposta e ci ha messo un paio di ore dalla pubblicazione del post, non di più.I nuovi dirigenti del club bianconero non hanno mai espresso una sola parola pubblica contro il “vecchio” progetto Superlega, probabilmente perché sapevano che ne sarebbe stato a breve diffuso uno “nuovo” e nemmenoNon è un bellissimo segnale, tanto da fare supporre che il legame fra le “vecchia” e la “nuova” Juventus, in tal senso sia ancora forte.Il rischio è quello di una squalifica molto pesante. Forse,@GianniVisnadi