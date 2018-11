Non solo Ambra e Massimiliano Allegri. In casa Juventus è sbocciato l'amore e oltre all'allenatore bianconero è in arrivo un altro matrimonio d'elite. È quello di Cristiano Ronaldo che ha sfruttato il romanticismo della sua avventura in Italia per chiedere ufficialmente in sposa la bellissima compagna Georgina Rodriguez.



Secondo quanto riportato dal Corrieio de Manha, il quotidiano portoghese che ha vissuto e raccontato in prima linea anche lo scandalo stupro che ha coinvolto l'asso portoghese, la foto postata sui social dalla bella Giorgina e che mette in mostra un importante anello di diamanti è la conferma dell'avvenuta proposta. La modella e showigirl ha immediatamente detto sì e già nel corso del breve soggiorno londinese si è dedicata a provare qualche abito da sposa. Dal 2016 ad oggi la coppia ha finalmente scelto di fare il grande passo. E se non vi ricordate Georgina eccola nella nostra gallery.