Lasi prepara ai campionati si fermano econ tanti interpreti che partonoI bianconeri sonocontro il Torino, magià decisivo in ottica scudetto visto che con un successo i torinesi volerebbero a -1 dai rossoneri, ma in caso di sconfitta potrebbero precipitare a -7, dopo nove giornate. Per questo anche la sosta sarà importante, nonostante il tecnico livornese sia costretto aalla Continassa?- Notizia dell'ultima ora ècome annunciato dallal'attaccante classe 2000per le partite contro Ungeria e Montenegro, valide per le qualificazioni a EURO 2024, maed essere al meglio per la ripresa.che non è sceso in campo contro il Torino: il ct azzurro spera infatti di averlodopo il forfait negli ultimi impegni con la maglia dell'Italia. Il dolore accusato prima del derby è diminuito e gli esami hanno dato il miglior esito possibile, ma è necessario procedere con cautela. Queste le parole dell'ex Napoli su di lui: "Secondo la società c'è pochissimo, secondo le conferme c'è pochissimo però poi conta lui. Ora gli si fanno vedere le ultime diagnosi, si fanno vedere il discorso del medico della Juve, poi quello della Nazionale e poi decide lui".Partiranno diversi titolari, oltre ae al ritorno di, anch'essi chiamati dagli Azzurri:con la Francia,con la Polonia,con il Brasile,con gli Stati Uniti,con la Serbia,con Inghilterra e Italia Under 21.- A Torino rimarranno in pochi: oltre a. Infortunati efuori a lungodopo il caso doping.Nella nostra GALLERY trovate il calendario con tutte le partite che vedranno coinvolti i tesserati della Juve