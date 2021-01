Come riporta Calcio e Finanza, anche la Juventus sbarca su Fortnite, celebre videogame della Epic Games. Non solo Roma, Inter e Milan, anche il club bianconero entra nel videogioco. Come? Dal 23 gennaio, saranno disponibili le divise maschili e femminili che rappresentano la propria squadra preferita nel gioco. Ecco la nota della casa produttrice: “Tutti i fan del gioco più bello del mondo potranno ottenere il nuovo Set Calcio d’inizio e l’emote Pugno aereo di Pelé a partire dal 23 gennaio, o prima ancora partecipando alla Coppa Pelé del 20 gennaio. Abbiamo fatto squadra con il fenomeno brasiliano Pelé per portare la sua tipica esultanza nel gioco. Festeggia le tue Vittorie reali come Pelé ha fatto 1282 volte nella sua illustre carriera. L’emote Pugno aereo di Pelé sarà nel negozio oggetti a partire dal 23 gennaio! Il 20 gennaio, il divertimento calcistico di Fortnite si tinge di competizione con la Coppa Pelé. I giocatori partecipanti potranno vincere l’emote e il set Calcio d’inizio gratuitamente. I giocatori con i punteggi migliori avranno anche l’opportunità di vincere una maglietta autografata personalizzata”.