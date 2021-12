. Servono gol, e tanti. Molti di più dei 7 stagionali segnati finora dall'attaccante spagnolo, che nella sua seconda avventura a Torino non riesce a decollare definitivamente.- Alvaro non è sereno, in campo si innervosisce se non arriva il gol. L'ha fatto contro il Genoa, quando si è preso un giallo per una reazione su Biraschi e ne è nato un battibecco con Allegri: "Hai regalato un fallo, devi stare zitto. Stai facendo casino". Risultato? Sostituzione. Nervi tesi per Morata, sa che non sta dando il massimo e la Juve è sempre più orientata a fare altre scelte.- La Juve guarda al futuro con Kean e Kaio Jorge, ma per lo spagnolo sembra non esserci posto. Ce ne sarà, probabilmente, per un altro attaccante.ad oggi è più un sogno di un obiettivo, l'altro nome accostato ai bianconeri è quello del classe '99 Gianlucama trattare con il Sassuolo non è mai facile: i neroverdi fissano il prezzo e difficilmente abbassano le loro richieste (e la Juve ne sa qualcosa dopo aver trattato Locatelli per quasi due anni). Morata osservato speciale in casa bianconera, ma l'addio dello spagnolo è sempre più probabile.