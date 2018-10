e il nuovo format della più importante competizione internazionale per club è destinato a far crescere ulteriormente il budget che le società italiane incasseranno dalla Uefa. I dati di questo inizio di stagione sono già strepitosi e, in attesa di calcolare i benefit peral termine dei giorni, la federcalcio europea ha pubblicato il report dei premi distribuiti ai club al termine dell'ultima annata.Tre erano le squadre qualificate ai gironi di Champions League nel corso della passata annata. Juventus, Napoli e Roma che si sono suddivisi, almeno fino al termine dei gironi le stesse cifre legate ai premi fissi: 12,7 milioni per la partecipazione.elimianto ai gironi, ha poi incassato 2 milioni per aver disputato i playoff qualificazione e 3,2 milioni per i risultati sportivi e circa 21 milioni di market pool percon circa 49 milioni di euro di market pool, 5,9 milioni per i risultati sportivi, 6 milioni di euro incassati per l'accesso agli ottavi e 6,5 milioni di euro per l'accesso ai quarti. Stesse cifre per il passagio del turno le ha incassate lache però ha aggiunto 7,5 milioni per l'accesso alla semifinale (poi persa col Liverpool), 5,9 per i risultati sportivi e circa 45 milioni di market poolPremi importanti che fanno volare la Roma anche nella classifica incassi "all time" ovvero da quando esiste la Champions League. Secondo la Gazzetta dello Sport, dall'annata 1992/93Al secondo posto c'èmilioni che precedeLa Roma con quest'anno arriva a quota 390 milioni e si avvicina al Milan, al momento seconda delle italiane con 412 milioni.