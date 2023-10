Nei minuti finali del big match contro il Milan Allegri ha mandato in campo il classe 2005 Huijsen, difensore centrale arrivato due anni fa. Dalla Primavera alla prima squadra, passando per la NextGen, il ragazzo ormai ha fatto il grande salto com Barcellona e Real Madrid che si mangiano le mani. Già, perché il gioiellino olandese era stato cercato anche dalle due big spagnole, ma la Juve l'ha convinto facendo per prima una proposta concreta.