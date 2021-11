La Juve ha preso Manuel Locatelli e meno male che almeno lui c'è. Buon per Max Allegri che pure Weston McKennie sembra aver ritrovato la via mastra. Per il resto, però, è tutto un disastro e un continuo rimandare alla prossima volta giocatori che non sembrano proprio all'altezza. Come Adrien, ma anche Rodrigopare ormai aver intrapreso un'involuzione di rendimento senza fine. Diancora non c'è traccia, la situazione legata ad Aaronsta persino scivolando nel grottesco., Allegri vorrebbe Axelperché serve anche personalità a questa squadra ma la linea di proprietà e dirigenza va contro gli investimenti per gli over 30. Allora si punta a Denis, anche lui in scadenza ma inseguito anche da Roma e Liverpool (tra le altre). Si sfoglia la margherita e si arriva a Boubacardel Marsiglia, pure lui in scadenza ma corteggiato da Milan e tante altre. Si passa ai prestiti, magari a degli scambi, c'è davvero qualcosa con Gonzalodella Roma, si tenta un altro jolly (l'ennesimo) col Psg per Leandro. E la lista è lunga, si arriva anche acompagno di squadra di Zakaria al Borussia Monchengladbach o allo svedesedel Midtjylland. In questo caso, la Juve acquisterà chi pu