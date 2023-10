Classe 1990, in scadenza di contratto nel 2025,è uno dei, sia come valore tecnico che come peso sul monte ingaggi, con. Per un portiere, 33 anni non sono tantissimi, masul futuro.a cifre più basse rispetto a quelle attuali, un prolungamento che di fatto porterebbe Szczesny a concludere la sua carriera alla Juve,, dalla quale la dirigenza bianconera potrebbe ricavare non molto (esagerando, una decina di milioni), ma sempre di più rispetto allo 'zero' del 2025.fra questi due estremi potrebbe essere una, che consentirebbe,, anno del Mondiale, e alla Juve di prendere tempo per quanto riguarda il portiere (considerando che ancheva in scadenza nel 2025), per concentrarsi sui reparti in cui occorre intervenire con maggior urgenza, centrocampo in primis.che nel frattempo, dopo un paio di incertezze a inizio stagione, si sta confermando su grandi livelli, come testimoniato dalladurante Milan-Juve. La conferma di un rendimento che, dal 2017 in avanti, si è sempre mantenuto su standard elevati, nonostante due anni fa, ma con un'altra dirigenza, la Juve fosse stata vicina a, come abbiamo saputo dalle parole di Enzo Raiola.